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НовостиОбщество9 января 2023 2:13

МЧС предупредило свердловчан об аномальных морозах до -40

Холода продержатся до 11 января
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В Екатеринбурге ожидается похолодание днем до -27

В Екатеринбурге ожидается похолодание днем до -27

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришло аномальное похолодание. Температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Ночью 9 января местами в Свердловской области мороз до -40 градусов, - говорится в сообщении.

Аномальные морозы будут держаться с 9 по 11 января. По данным Уральского Гидрометцентра, в ближайшие дни на Урале столбики термометра будут показывать -22…-30 градусов. А на севере Свердловской области температура может опускаться до -37.

В Екатеринбурге ожидается похолодание днем до -27. Ночью столбик термометра может опуститься до -30 градусов.