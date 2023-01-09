МЧС предупредило свердловчан об аномальных морозах до -40

В Екатеринбурге ожидается похолодание днем до -27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришло аномальное похолодание. Температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Ночью 9 января местами в Свердловской области мороз до -40 градусов, - говорится в сообщении.

Аномальные морозы будут держаться с 9 по 11 января. По данным Уральского Гидрометцентра, в ближайшие дни на Урале столбики термометра будут показывать -22…-30 градусов. А на севере Свердловской области температура может опускаться до -37.

В Екатеринбурге ожидается похолодание днем до -27. Ночью столбик термометра может опуститься до -30 градусов.