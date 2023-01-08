В Свердловском МЧС предупредили о морозах до -40

Аномально холодная погода сохранится с 9 по 11 января
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В МЧС по Свердловской области предупредили об аномальных морозах до -40 градусов.
- По данным синоптиков, 9-11 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области мороз до -40 градусов. Будьте бдительны! - выпустили предупреждение в ведомстве.
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области температура воздуха будет держаться от -22 до -30 градусов по Цельсию. На севере региона столбик термометра опустится до -37.
В Екатеринбурге в ближайшие дни температура воздуха днем может опуститься до -27, ночью до -30.
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