Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 9:51

В Свердловском МЧС предупредили о морозах до -40

Аномальные морозы на Урале продержатся до 11 января
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Аномально холодная погода сохранится с 9 по 11 января

Аномально холодная погода сохранится с 9 по 11 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС по Свердловской области предупредили об аномальных морозах до -40 градусов.

- По данным синоптиков, 9-11 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области мороз до -40 градусов. Будьте бдительны! - выпустили предупреждение в ведомстве.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области температура воздуха будет держаться от -22 до -30 градусов по Цельсию. На севере региона столбик термометра опустится до -37.

В Екатеринбурге в ближайшие дни температура воздуха днем может опуститься до -27, ночью до -30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Свердловской области похолодает до -37. Морозы придут на север региона (подробнее)

В Екатеринбурге похолодает до -30. В Свердловской области ожидается аномально холодная погода (подробнее)