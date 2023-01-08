Аномальные морозы продержатся в столице Урала и регионе ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области похолодает до -37. По данным Уральского гидрометцентра, такая температура ожидается в первый день новой рабочей недели, 9 января на севере региона.

В Свердловской области в этот день столбик термометра днем опустится до -22,-27, в горах и низинах до -30. Ночью температура может понизиться до -33, и до -37 градусов на севере региона.

10 января в регионе ожидается небольшое потепление. Ночью температура будет от -26 до -31, и до -36 в горах. Днем столбик термометра покажет до -16 до -21, в горах до -25.

9 января ветер будет северо-западный, западный, 4-9 м/с. 10 января порывы ветра могут усилиться до 10-15 м/с.

В Екатеринбурге в ближайшие дни температура воздуха днем может опуститься до -27, ночью до -30. При этом в регионе и уральской столице будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег.