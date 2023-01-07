На Средний Урал идут сильные морозы Фото: Иван МАКЕЕВ

7 и 8 января по всей территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 9 января ночью ожидается до -28..-30 градусов мороза. Будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность, небольшой снег. На севере области похолодает до -36.

А вот в Пермском крае с 7 по 9 января ожидается мороз -30 и ниже. А в отдельных районах ниже -40.

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