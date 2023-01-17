Фото: telegram-канал УГИБДД по Свердловской области

В Алапаевске по нескольким улицам запретили ездить автобусам. Специалисты нашли недостатки зимнего содержания дорог.

- Недостатки зимнего содержания дорог в городе Алапаевске стали причиной ограничения движения автобусных маршрутов № 1 и № 6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова, - сообщили в telegram-канале УГИБДД по Свердловской области.

Ограничения введены 17 января в 13 часов. Как отметили госавтоинспекторы, они будут действовать до тех пор, пока ответственные организации не устранят недостатки зимнего содержания дорог, влияющие на безопасность дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле возобновили движение со стороны Южного подъезда, куда автомобилисты не могли попасть из-за снега.