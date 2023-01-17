В ЛНР доставили 50 тысяч пельменей, которые были слеплены в уральском поселке

Пельмени раздали мобилизованным ребятам в военных частях и госпиталях. Фото: Наталья Нигамедьянова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганскую Народную республику доставили 50 тысяч пельменей, которые были слеплены в уральском поселке. По словам главы Верхней Салды Игоря Сальникова, посылки с продуктами дошли до адресатов в целости и сохранности.

- Пельмени раздали мобилизованным ребятам в военных частях и госпиталях. Там они их приготовили и съели. Таким образом ребята получили хоть немного, но домашнего уюта в ЛНР в непростое время. Спасибо нашим женщинам из Басьяновского и главе поселка Сергею Хорольскому за идею, - написал глава города в своем telegram-канале.

При этом на Урал приехали член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко и председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин, чтобы лично поблагодарить жителей поселка.

Напомним, пельмени лепили самостоятельно почти неделю, а помогать пришли все: от пенсионеров до юных воспитанников детского дома.