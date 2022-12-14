«Лепили шесть дней»: в уральском поселке жители слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных

Жители поселка Басьяновский лепили пельмени вместе с волонтерами. Фото: Наталья Нигамедьянова

В уральском поселке Басьяновский местные жители отправили военнослужащим в зону СВО 50 тысяч пельменей. Лепили их самостоятельно почти неделю, а помогать пришли все: от пенсионеров, до юных воспитанников детского дома.

Идею предложил глава Басьяновского Сергей Хорольский. Он и обратился к предпринимателям, волонтерам и все организовал. В итоге огромную партию пельменей для мобилизованных слепили из 140 килограммов фарша и ста килограммов муки.

- Глава поселка вышел на меня как на координатора акции «Все для победы». Сказал, что есть интересная идея – слепить много пельменей. Женщины вместе с нами, с волонтерами детского дома, воспитанниками и коренными жителями поселка вместе лепили пельмени, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Верхней Салде Наталья Нигамедьянова.

Помогать лепить пельмени вызвались воспитанники и волонтеры детского дома в Верхней Салде. Фото: Наталья Нигамедьянова

Тысячи пельменей всем поселком лепили шесть дней. Воспитанники детского дома и его волонтеры участвовали два дня, так как Верхняя Салда находится в сорока километрах от Басьяновского.

Принять участие в масштабной лепке захотела и местная жительница, которая не может ходить из-за проблем со здоровьем. Наталья рассказывает, что бабушка в одиночку у себя дома слепила три тысячи пельменей ради помощи военнослужащим.

Все 50 тысяч пельменей, а также 40 пар носков, которые связали бабушки из поселка повезут прямиком на передовую. 14 декабря все коробки уже погрузили. В каждой лежат не только пельмени, но и рисунки и стихи от детей из детского дома, а также свежие выпуски газет. Всю партию хранили в холодном цеху, затем погрузили в грузовую машину.

Пельмени лепили шесть дней, затем их отправят в зону СВО. Фото: Наталья Нигамедьянова

Помочь довезти гуманитарный груз вызвались в общественной палате Свердловской области. До этого в Красноуфимске местные жители тоже решили необычно помочь военнослужащим. Местные предприниматели купили УАЗ-452, в народе – «буханка». В машине эти же предприниматели везут печки, которые сварили умельцы из Ачита.