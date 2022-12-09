«Буханка» помощи: На Урале предприниматели купили УАЗ-452, чтобы помочь мобилизованным

"Буханку" купили предприниматели Красноуфимска и Ачита. Фото: председателя общественной палаты Красноуфимска Татьяны Сысолятиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Красноуфимска и Ачита отправили мобилизованным необычную гуманитарную помощь - УАЗ-452, а в народе просто «буханка». Идея возникла у местных предпринимателей, которые за свой счет купили машину и даже вызвались ее отвезти самим в зону СВО.

В «буханке» был еще один сюрприз, печки, которые сварили умельцы из Ачита и Краснотурьинска.

- Наш маршрут назвали «Буханка помощи». Бабушки, мамы и жены связали теплые носочки. Весь город Красноуфимск и район собирали гуманитарную помощь, - рассказывают предприниматели свердловских городов.

На "буханке" оставили название городов. Фото: председателя общественной палаты Красноуфимска Татьяны Сысолятиной

Отвезти УАЗ прямо на Донбасс вызвались Дамир Сибогатов и Юрий Широков. Купить и отправить автомобиль, а также создать печки с названием городов помогли около девяти бизнесменов и волонтеров Красноуфимска и Ачита.

Глава Ачита Дмитрий Верзаков отмечает, что внедорожник был переделан по потребностям военнослужащим на передовой. Такая техника сейчас необходима мобилизованным, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Сейчас «буханка» уже едет на Донбасс.

Печки сделали умельцы из Красноуфимска и Ачита. Фото: председателя общественной палаты Красноуфимска Татьяны Сысолятиной

Отвезти гуманитарную помощь в ДНР или ЛНР вызываются во многих городах Свердловской области. Напомним, что мы рассказывали о том, как депутат Думы Каменского района Алексей Кузнецов даже попал под обстрел во время пути к военнослужащим.