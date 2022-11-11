Уральский депутат попал под обстрел в зоне СВО во время доставки помощи бойцам

Команда депутата перевозила гуманитарную помощь военнослужащим. Фото: Алексей Кузнецов

Депутат Думы Каменского района Свердловской области Алексей Кузнецов вместе со своей командой попал под минометный обстрел в зоне СВО. Все случилось вблизи к передовой линии в ДНР, команда депутата перевозила гуманитарную помощь военнослужащим. Как рассказывает Алексей Кузнецов, в тот момент на руку сыграло все: собранность водителя, холодное мышление и удача.

ОТЕЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СЫНОМ

Гуманитарную помощь Алексей Кузнецов и его команда из Каменского района Свердловской области везли сами. Необходимые вещи для солдат собирали всем Каменским районом, в том числе и жители Каменск-Уральского приняли в этом участие.

- У нас порядка 30 человек отправились на службу, были адресные посылки, мы их все передали, по пути в ДНР заехали в несколько областей. С нами ехал отец одного из служащих парней в Белгородской области. Они встретились спустя полтора месяца, надо было видеть слезы на глазах: они обнялись тогда, эмоции зашкаливали, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Алексей Кузнецов.

Вся гуманитарная помощь благополучно попала в руки военнослужащим. Фото: Алексей Кузнецов

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

Под минометный обстрел машина депутата вместе со всей гуманитарной помощью попала уже практически на передовой. Экипажу повезло: стрелявшие промахнулись.

- Обстрел был с самого начала, как мы въехали к передовой. Есть такое понятие «вилка» - артиллерийский прием, выполняется два выстрела: один с перелетом, другой с недолетом. Тогда такой обстрел и был, значит единственный выход – только вперед. Дали на полный газ, и все обошлось, - говорит Алексей Кузнецов.

Если бы водитель растерялся, поддаваясь страху, то исход мог бы быть плачевным: тормозить машину во время обстрела нельзя. По словам Алексея, паника никого не охватила, и вся команда добралась до пункта назначения целой и невредимой.

Вся гуманитарная помощь благополучно попала в руки военнослужащим. Сейчас Алексей Кузнецов вместе со всем экипажем вернулись домой, на Урал.

Сейчас депутат Каменского района готовится к следующей поездке. Местные жители продолжают собирать гуманитарную помощь и посылки своим сыновьям и мужьям. Поэтому, считает Алексей, необходимо продолжить доставлять вещи, в которых служащие продолжают нуждаться.