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НовостиОбщество16 января 2023 14:27

В уральском поселке авершились поиски 26-летнего парня на Mitsubishi

Молодого человека искали с 15 января
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Мужчину искали с 15 января

Мужчину искали с 15 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Свердловской области искали пропавшего 26-летнего парня Виктора Ющенко. Молодой человек пропал 15 января в поселке Кедровое. Поисками парня занимались полицейские и волонтеры. Ранее добровольцы отряда «Прорыв» сообщали, что Виктор Ющенко мог уехать на автомобиле Mitsubishi Lancer черного цвета.

В пресс-группе полиции МО МВД «Верхнепышминский» раскрыли подробности поисков молодого человека.

- Утром потерпевший связался с матерью и попросил его не разыскивать. Он пояснил это тем, что захотел побыть наедине со своими мыслями. Как только мужчина появился в зоне доступа сети, полицейские связались с ним. После этого потерпевший и его супруга пришли в отдел полиции, чтобы дать объяснения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Верхней Пышмы.

Ранее полицейские нашли пропавшую маму с двумя сыновьями. Женщина выехала из дома на иномарке Nissan Note и оставила ее в центре города. Оказалось, пропавшая была дома у своей знакомой.