Завершены поиски мамы, пропавшей с двумя детьми из Тавды

Муж пропавшей женщины сообщил полицейским неверную информацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские нашли женщину из Тавды и ее детей, которые пропали накануне, 10 января. Напомним, мама вместе с сыновьями выехала из дома на машине и оставила автомобиль Nissan Note в центре города. Как оказалось, полицейские нашли женщину у подруги. Об этом сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

- Пропавшую нашли в своем городе живую и здоровую. Она была в квартире у знакомой. Ее муж до этого сообщил полицейским недостоверную информацию о том, где она может находиться. Подруга пропавшей на вопрос сыщиков о том, почему она отключила телефон сказала: «Чтобы никто не беспокоил», - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.

Также он добавил, что полицейские провели опрос женщины и ее мужа. Кроме того, как она, так и ее сыновья не стали участниками какой-либо криминальной истории. Напомним, ранее была найдена мертвой мама пятерых детей. Женщину разыскивали с 22 декабря 2022 года. Бывший муж Любови Белюшиной был задержан полицейскими, как подозреваемый. Александр рассказывал подробности их семейной жизни и ссор.