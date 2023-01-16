На Урале пропал 26-летний парень на Mitsubishi

Молодого человека разыскивают волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кедровое Свердловской области пропал 26-летний Виктор Ющенко. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 января. Его разыскивают полицейские и волонтеры. Последние отмечают, что Виктор может передвигаться на машине.

- Может передвигаться на т.с. Mitsubishi Lancer черного цвета (гос. номер: м978км45), - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

На момент пропажи Виктор был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета кроссовки и голубые джинсы.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефону +7 (34368) 5-43-44 в МО МВД России «Верхнепышминский» или по телефонам, указанным в ориентировке.