На Урале пропал 26-летний парень на Mitsubishi

Молодого человека разыскивают волонтеры и полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Кедровое Свердловской области пропал 26-летний Виктор Ющенко. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 января. Его разыскивают полицейские и волонтеры. Последние отмечают, что Виктор может передвигаться на машине.
- Может передвигаться на т.с. Mitsubishi Lancer черного цвета (гос. номер: м978км45), - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
На момент пропажи Виктор был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета кроссовки и голубые джинсы.
Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефону +7 (34368) 5-43-44 в МО МВД России «Верхнепышминский» или по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: ПСО Прорыв