На Урале простятся с матерью пятерых детей, которую убил бывший муж

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В селе Глинское, 17 января, простятся с матерью пятерых детей Любовью Белюшиной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родные женщины.

Напомним, экс-супруг женщины Александр Белюшин заявил о пропаже супруги 22 декабря 2022 года. Тогда женщину искали больше 20 дней волонтеры и полицейские. Александр прошел две проверки на полиграфе, а после этого признался в убийстве. Бывший муж Любови Белюшиной задушил свою супругу и бросил ее тело в ельнике. Александр признавался, что ревновал бывшую супругу.

Церемония прощания с Любовью Белюшиной пройдет в селе Коптелово. По адресу Кирова, 15 с 12:00 до 12:20. Далее, ее отвезут в село Глинское к дому, на улице Космонавтов, 22/2. Похороны Любови Белюшиной пройдут в тот же день, на Глинском кладбище.

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