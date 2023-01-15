Площадка рассчитана на 86 посадочных мест. Фото: сайт объявлений Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда», расположенный в районе южного автовокзала. По словам владельца, у заведения хороший входящий трафик, площадка рассчитана на 86 посадочных мест. Точку общепита оценили в 37,9 миллиона рублей.

- Полностью упакован всей необходимой техникой для приготовления различных блюд. Готов к принятию гостей. Дизайнерский ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка, - говорится в объявлении, размещенном на портале Avito.

Общая площадь помещения составляет 138 квадратных метров, также есть подвал на 60 «квадратов».

Напомним, в декабре прошлого года на продажу выставили бывшее здание ресторана «Харбин» на улице Куйбышева, 38. Объявление появилось на сайте Avito.

- Здание на 95% всегда заполнено арендаторами без долгосрочной аренды, - говорится в сообщении.