Площадь самого здания насчитывает 3,1 тысячи квадратных метров. Фото: скриншот сервиса «Яндекс Карты»

В Екатеринбурге выставили на продажу бывшее здание ресторана «Харбин» на улице Куйбышева, 38. Объявление появилось на сайте Avito.

- Здание на 95% всегда заполнено арендаторами без долгосрочной аренды, - говорится в сообщении.

Бывший ресторан продают за 290 миллионов рублей. Площадь самого здания насчитывает 3,1 тысячи квадратных метров. В стоимость также входит земля площадью 0,48 гектара, на которой стоит постройка. Кроме того, на территории оборудовано 70 парковочных мест.

Ранее в Екатеринбурге банк «Открытие» вновь выставил на торги недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который уже больше десяти лет пустует на углу улиц Энгельса и Гоголя. Его планируют продать за 1,14 миллиарда рублей.