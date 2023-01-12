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НовостиОбщество12 января 2023 9:10

В МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В наш регион надвигается потепление и штормовой ветер

В наш регион надвигается потепление и штормовой ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 13 января. В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда из Свердловской области уйдут морозы. Притом, что в регионе ожидается сильный ветер, прогнозируется повышение температуры на 4-6 градусов. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, постепенно холодный антициклон отодвинется на западные районы Казахстана, унося крепкие морозы.