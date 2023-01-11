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НовостиОбщество11 января 2023 10:36

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре

Порывы могут достигать 17 метров в секунду
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В регионе потеплеет до -10…-15 градусов

В регионе потеплеет до -10…-15 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 12 января ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Находясь в здании при сильном ветре закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия, - говорится в сообщении.

Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь и лучше отключить электроприборы. На улице стоит держаться подальше от легких построек, линий электропередач, деревьев, водоемов и промышленных зданий.

Несмотря на ветер, в целом в Свердловской области потеплеет. В ночь на 12 января температура составит -13…-18 градусов, в низинах она будет опускаться до -23. Днем потеплеет до -10…-15 градусов. Местами будет идти снег, ожидаются метели.