МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре

В регионе потеплеет до -10…-15 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 12 января ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Находясь в здании при сильном ветре закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия, - говорится в сообщении.

Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь и лучше отключить электроприборы. На улице стоит держаться подальше от легких построек, линий электропередач, деревьев, водоемов и промышленных зданий.

Несмотря на ветер, в целом в Свердловской области потеплеет. В ночь на 12 января температура составит -13…-18 градусов, в низинах она будет опускаться до -23. Днем потеплеет до -10…-15 градусов. Местами будет идти снег, ожидаются метели.