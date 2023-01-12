Синоптики рассказали, когда из Свердловской области уйдут морозы

В Свердловской области в ближайшие дни станет теплее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда из Свердловской области уйдут морозы. В регионе ожидается повышение температуры на 4-6 градусов.

- Постепенно холодный антициклон отодвинется на западные районы Казахстана, унося крепкие морозы, - объяснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, 14-17 января, в Свердловской области наиболее вероятна температура воздуха ночью -12... -17 градусов, днем 8... -13 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Также Галина Шепоренко отметила, что в этот период значительных осадков не предполагается.

Напомним, в Свердловской области 12 января ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщали в региональном ГУ МЧС.