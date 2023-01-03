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НовостиОбщество3 января 2023 15:28

Свердловские врачи назвали особенности свиного гриппа

Тяжелее всего его переносят пожилые люди с хроническими болезнями легких, ВИЧ-инфицированные, дети с тяжелыми заболеваниями
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
При свином гриппе велика вероятность осложнений в виде пневмонии

При свином гриппе велика вероятность осложнений в виде пневмонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора Свердловской области в неделю регистрируется больше тысячи внебольничных пневмоний. Из них 75% - взрослые люди, а 25% - дети.

Как рассказывают врачи, вирусная пневмония развивается быстро, при свином гриппе она геморрагическая. И легкие пациента пропитываются кровью. Особенно важно подключить больного к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Важно, чтобы пациент пережил период, когда его лёгкие физически не могут справляться с возложенной на них функцией газообмена, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга.

Заболевание начинается довольно типично – подъем температуры, слабость, ломота в теле, в том числе и кашель. Также свиной грипп вызывает осложнения в виде воспаления тканей сердечной мышцы. Также могут развиваться и осложнения в виде кровохарканья, лёгочных и других кровотечений, геморрагической сыпи на коже.

По словам специалистов, в зоне риска находятся:

- пожилые люди, перенесшие инфаркты и инсульты. А также имеющие хронические заболевания легких,

- Больные ВИЧ-инфекцией,

- Имеющие сахарный диабет, онкологию,

- дети с тяжёлыми заболеваниями.