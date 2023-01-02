Пневмония протекает тяжелее, чем при ковиде: врачи про особенности свиного гриппа в Свердловской области

Своё путешествие по миру вирус свиного гриппа начал в 2009 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Своё путешествие по миру вирус свиного гриппа, который относится к типу А (H1N1), начал в 2009 году. Он и тогда наделал немало шума: в 40-й больнице под его лечение было закрыто несколько отделений, врачи и жители области в первый раз за последние годы ознакомились с масочным режимом (маски тогда надели даже продавцы в магазинах). Много и не всегда с хорошими исходами болели беременные. Так, что часть будущих мам в ту эпидемию, к сожалению, погибла.

Одной из причин паники, которая в то время возникла, в том числе и в медицинских кругах, стало то, что разработанные на момент эпидемии прививки от нового вируса гриппа не защищали.

– А к тому времени, когда вакцина появилась, мы уже почти все переболели, – вспоминают то время врачи 40-й больницы.

Второй раз мы столкнулись со свиным гриппом в 2015-2016 годах. Тогда произошёл резкий всплеск заболеваемости, хотя стоит отметить, что все эти годы, начиная с 2009-го и по сей день, штамм вируса свиного гриппа никуда и не уходил от нас. Многие помнят закрытые в январе-феврале 2016 года детские сады и школы в Екатеринбурге и возмущение родителей. Но благодаря этой непопулярной мере удалось сдержать рост заболеваемости и немного разгрузить систему здравоохранения.

Смертельных случаев и в 2016-м году хватало. Так, в Екатеринбурге в феврале того года от свиного гриппа погибла 24-летняя девушка, которую уже на 4-й день болезни госпитализировали с тяжёлой двусторонней пневмонией. До неё от свиного гриппа в тот год погибли мужчины 35 и 50 лет и пенсионерка, которую заразил внук. Огромную работу зимой 2015-2016 годов проделал Территориальный центр медицины катастроф, врачи которого самых тяжёлых больных из отдалённых уголков области на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) вывезли в областной центр.

Врачи назвали особенности свиного гриппа в Свердловской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СВИНОЙ ГРИПП – КАК ПРОТЕКАЕТ И ЧЕМ ОПАСЕН

Начало клиники типичное – подъём температуры, слабость, ломота в теле и кашель. Тревожный фактор при свином гриппе – это быстрое развитие на 2-3-й день болезни тяжёлой вирусной пневмонии. Ещё один повод для тревоги – это частое развитие осложнений в виде миокардитов и перикардитов (воспаление тканей сердечной мышцы – прим. ред.) и различных геморрагических осложнений – кровохарканья, лёгочных и других кровотечений, геморрагической сыпи на коже.

Собственно, и вирусная пневмония, как говорят врачи, при свином гриппе геморрагическая, когда лёгкие у пациента буквально пропитываются кровью, и здесь очень важно как можно быстрее госпитализировать больного и подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

– Жизненно важно, чтобы пациент успешно пережил этот период, когда его лёгкие физически не могут справляться с возложенной на них функцией газообмена, - уточнил врач анестезиолог-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ОБЛАСТИ

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, сейчас в регионе за неделю регистрируется больше тысячи внебольничных пневмоний, причём почти 75% заболевших людей – это взрослые люди и только 25% - дети. Конечно, не все эти пневмонии вызваны вирусом гриппа, но и гриппозных пневмоний уже хватает.

– Самые тяжёлые пациенты, которые сейчас поступают в стационары Свердловской области с гриппом и, к сожалению, умирают, – это коморбидные больные, то есть те, у которых есть тяжёлые сопутствующие заболевания, – рассказал «КП-Екатеринбург» врач анестезиолог-реаниматолог.

По словам врача, тяжелее всего свиной грипп сейчас переносят:

- пожилые люди, особенно если ранее они перенесли инсульты, инфаркты или если у них есть хронические болезни лёгких,

- пациенты с так называемым «социальным» букетом болезней: алкоголизмом и ВИЧ-инфекцией,

- больные сахарным диабетом, онкологические пациенты,

- дети с тяжёлыми заболеваниями. В частности, ДЦП (детским церебральным параличом – прим.ред.).

Сейчас в Свердловской области за неделю регистрируется больше тысячи внебольничных пневмоний Фото: Евгения ГУСЕВА

– По нашим наблюдениям, у человека, условно говоря, может быть два или три дня насморк, а потом ему на глазах становится хуже. В этом случае медлить с обращением за медицинской помощью нельзя, потому что пневмония при свином гриппе развивается за часы, – уточнил врач. – Понимаю, что сейчас у нас будут праздники, и с доступностью медицинской помощи могут возникнуть проблемы, но если вы видите, что температура на 3-й день болезни остаётся очень высокой, плюсом к ней нарастает слабость, одышка, появляется сильный кашель, то тогда нужно немедленно обращаться в поликлинику, вызывать врача на дом, звонить в скорую помощь. Самолечением в этом случае заниматься нельзя и оставаться дома тоже нельзя! Ходить в гости и принимать гостей – тоже категорически нельзя. Более того, вам скажу, что пневмонии при свином гриппе в этом году протекают тяжелее, чем ковидные пневмонии. И при свином гриппе, в отличие от ковида, выживание пациента напрямую зависит от того, как быстро его с его пневмонией возьмут на ИВЛ (на искусственную вентиляцию лёгких – прим.ред.).