Актриса из Екатеринбурга снялась в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ»

Уралочка вернется к своей роли Евы, молодой жены олигарха. Фото: пресс-служба ТНТ

Актриса из Екатеринбурга Алина Ланина сыграла в новом сезоне популярного сериала «САШАТАНЯ». Показ новых серий запланирован на первую неделю после новогодних праздников. Уралочка вернется к своей роли Евы, молодой жены олигарха Сильвестра, отца Саши Сергеева.

- Мы столько лет вместе, что уже иногда хочется и не видеть их вне проекта. Шучу, конечно. У нас с коллегами по сериалу «САШАТАНЯ» очень дружеская атмосфера, все общаются друг с другом и за рамками съемочной площадки. Мы все такие разные, но очень интересные, - рассказывает пресс-службе телеканала ТНТ сама Алина Ланина.

В новом сезоне, который будет насчитывать двадцать серий, герои вновь будут попадать в ситуации, связанные с бытовым юмором.

Например, Саша и Таня столкнутся с темой домашнего насилия, токсичными соседями; и выяснят, полезен или вреден интернет для ребенка. Эти и многие другие события ждут зрителя в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ».

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