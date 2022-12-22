23 декабря 2022 года в ТРЦ «Гринвич» откроется первый VR-кинотеатр 360MAX

Фото: freepik.com

Добро пожаловать в мир фильмов в формате 360-градусов! Новый VR-кинотеатр 360MAX покоряет Екатеринбург.

Репертуар рассчитан как для взрослых компаний, так и для семей с детьми (6+).

ОТ УЖАСТИКОВ ДО ПТИЧЬИХ ПОЛЕТОВ

В панорамных фильмах действие происходит повсюду. Вы можете крутиться в кресле, разглядывая происходящее с любого ракурса. Вас ждут киношедевры от лучших VR-студий России и мира. Можно пощипать нервы с ужастиками шоу-программы хоррор-фестиваля «Капля», отправиться в путешествие и увидеть с высоты птичьего полета заповедники Камчатки, Куршской косы или оказаться в голове художников-сюрреалистов.

Фото: freepik.com

VR- ТЕХНОЛОГИЯ С КОМФОРТОМ

360MAX делает технологию VR по-настоящему массовой за счет автоматизации показов. Оплатив QR-билет, зрителю остается активировать его в специальном QR-ридере в зоне просмотра. Садитесь в удобное кресло, надеваете VR-гарнитуру, и панорамный фильм начинается автоматически.

Отметим, что пространство VR-кинотеатра предусматривает для зрителей индивидуальный просмотр или кабинки. Кресла-сферы помогают удобнее устроиться для комфортного просмотра.

ПОКУПКА БИЛЕТОВ

В 360MAX Гринвич можно прийти одному, всей семьей, провести свидание или с компанией отметить день рождения.

Билеты можно приобрести в киоске самообслуживания. Цена билетов зависит от длительности фильма. Стандартный стоит от 295 рублей.

Для компаний предусмотрен групповой билет для безлимитного просмотра фильмов в течение заданного времени. Стоимость группового билета для 4 гостей начинается от 1695 рублей за 30 минут.

Готовятся к продаже и комбо-билеты. Их цена – от 395 рублей.

Фото: freepik.com

ФИЛЬМ С ДОСТАВКОЙ

360MAX может стать вашим частым гостем. Так, в VR-кинотеатре есть опция «Доставка на дом». Пользователи смогут заказать на дом мобильную VR-систему 360МАХ на две VR-гарнитуры на 2 часа и 24 часа. Удивите ваших близких!

СУПЕР-ШЛЕМ

VR-кинотеатр 360MAX Гринвич оснащен инновационными шлемами виртуальной реальности. Автономные легкие гарнитуры работают с 4К разрешением для четкого изображения. Ваша голова не устанет во время просмотра фильма!

Для безопасности зрителей перед каждым использованием оборудование обрабатывается антисептиками. Также предлагаются одноразовые лицевые накладки. Крутящиеся кресла расставлены на дистанции в 1,5 метра, а персонал VR-кинотеатра работает в масках и перчатках.

VR-КИНОТЕАТР 360MAX ПРИГЛАШАЕТ!

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30, ТРЦ «Гринвич», 3 этаж, 3 очередь, между E-story и «Леонардо». Режим работы – ежедневно с 10:00 до 22:00. Справки – по телефону 8-800-647-77-19.

Купить билеты можно через информационный киоск при входе, а также на сайте 360max.co