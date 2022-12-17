Многие родители считают, что дома их дети не учатся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители высказались против дистанта. По их мнению, школьники не получают на удаленке достаточно знаний.

- Я очень недовольна и возмущена, что снова детей переводят на дистант. Потому что дети на дистанте не учатся. Начнется опять безделье. И никакого качества обучения нет, - возмущается мама десятиклассника Юлия Журавлева.

- Считаю дистанционное образование не качественным. Ребенок почти не учится дома, мотивации нет совсем. Поэтому все приходится делать родителям. Но в период высокой заболеваемости ОРВИ, возможно, такие меры необходимы, - рассказала мама Ирина, дочка которой ходит в пятый класс.

Напомним, школы Екатеринбурга из-за большого количества заболевших ОРВИ отправят на дистант с 19 декабря, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы. Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.