Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 декабря 2022 12:29

В Екатеринбурге родители высказались против дистанта

По их мнению, школьники не получают на удаленке достаточно знаний
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Многие родители считают, что дома их дети не учатся

Многие родители считают, что дома их дети не учатся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители высказались против дистанта. По их мнению, школьники не получают на удаленке достаточно знаний.

- Я очень недовольна и возмущена, что снова детей переводят на дистант. Потому что дети на дистанте не учатся. Начнется опять безделье. И никакого качества обучения нет, - возмущается мама десятиклассника Юлия Журавлева.

- Считаю дистанционное образование не качественным. Ребенок почти не учится дома, мотивации нет совсем. Поэтому все приходится делать родителям. Но в период высокой заболеваемости ОРВИ, возможно, такие меры необходимы, - рассказала мама Ирина, дочка которой ходит в пятый класс.

Напомним, школы Екатеринбурга из-за большого количества заболевших ОРВИ отправят на дистант с 19 декабря, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы. Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.