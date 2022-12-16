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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:01

Школы Екатеринбурга отправят на дистант с 19 декабря

К такому решению пришли из-за большого количества заболевших
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На 16 декабря в Екатеринбурге на карантин закрыты 234 класса

На 16 декабря в Екатеринбурге на карантин закрыты 234 класса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Екатеринбурга из-за большого количества заболевших ОРВИ отправят на дистант с 19 декабря. Об этом на совещании сообщила заместитель Главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы, - рассказала она.

На 16 декабря в Екатеринбурге на карантин закрыты 234 класса, это около двух тысяч детей.

В администрации города отметили, что обучающимся, не имеющим технической возможности присутствовать на уроках удаленно, будут выданы технические средства, имеющиеся в школах.

Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.