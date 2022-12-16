В Свердловской области вновь растет заболеваемость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область возвращаются противопандемийные меры. К такому решению пришли в региональном Роспотребнадзоре. Причиной тому стал рост заболеваемости. Так, в школах Среднего Урала вновь вводится дистанционное обучение.

- По данным мониторинга за эпидситуацией мы на прошлой неделе регистрировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, всего 59 тысяч случаев, - рассказала заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Анжелика Пономарева. - Мы видим что сейчас циркулирует преимущественно вирус гриппа A(H1N1).

Отметим, что вирус A(H1N1) более известен, как «свиной грипп».

- Рекомендуем ввести масочный режим, - сказала Анжелика Пономарева. - Рекомендуем перевести на дистанционное обучение детей Екатеринбурга, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича с 19 декабря. А с 26 декабря рекомендуем ввести дистанционное обучение для учащихся по всех школах муниципальных образований.

Сегодня закрыто полностью на дистанционное обучение девять школ и 31 детский садик. Отдельные группы и классы закрываются. Это 654 класса в школах и 366 групп в 250 детских садах. Новогодние праздники для детей из школ и детских садов отменять не будут. Но в классах и группах, которые уже попали под карантин, вероятно, их проведут не с 26 по 29 декабря, как для всех, а позже.