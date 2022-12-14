На Урале охотник нечаянно застрелил друга, которого принял за лося

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Артинском районе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина в возрасте 67 лет нечаянно застрелил своего приятеля во время охоты. Мужчина жил в ХМАО – Югре. Несчастный случай произошел еще 10 декабря около 13:00. Мужчины охотились в Манчажском хозяйстве. Мужчина думал, что выстрелил в лося, но оказалось, это был его напарник. Пострадавший получил ранение в голову.

- Спасти врачам его не удалось, в 14:20 он скончался в приемном покое местной больницы. Сыщики уголовного розыска установили, что выстрел был произведен в 30 километрах от деревни Усть-Югуш, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также известно, что мужчины имели разрешение на охоту. Мужчине, который выстрелил в напарника, грозит наказание по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». За это предусмотрено лишение свободы сроком на два года.

- В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых мероприятий по уголовному делу. Осуществляется установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, - отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Ранее мужчина застрелил егеря во время охоты на лосей. Трагедия произошла в Сухоложском районе.