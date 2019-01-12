На Урале во время охоты мужчина нечаянно застрелил егеря

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-12T17:49:36+03:00

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В Свердловской области в Сухоложском районе недалеко от села Сергуловка обычная охота обернулась гибелью 66-летнего егеря. Он помогал охотнику, стоявшему в засаде, добыть лося. Стоит отметить, что охота проводилась легально - у мужчин были все необходимые документы, лицензии и разрешения. 53-летний охотник, стоявший в засаде, перепутал лося с машиной енеря, загонявшего зверя, и выстрелил впямо в водителя. От ранения 66-летний егерь, сидевший за рулем скончался.

— На место чп выезжали сотрудники полиции, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Личности незапланированого криминального происшествия установлены, одним из участников оказался заместитель директора коммерческого предприятия. Оружие - карабин «Лось», из которого был убит егерь, изъяли.

По факту преступления уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело погибшего отправили на судебную медэкспертизу. А охотник сразу же признался в своей виновности преступления.