В Екатеринбурге из магазина изъяли партию гречки, в которой нашли мертвую крысу

Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из магазина изъяли партию гречки, так как в одной из упаковок покупатели обнаружили мертвую крысу. Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации. При этом разбирательство будет продолжено.

- Магазин, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, в октябре жители Юго-Западного района пожаловались на нашествие крыс. Грызуны заполонили неубранные контейнерные площадки в районе улицы Серафимы Дерябиной. Горожане были обеспокоены из-за бегающих по улице грызунов, так как неподалеку от их места обитания находится детский сад.