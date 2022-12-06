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НовостиОбщество6 декабря 2022 16:06

В Екатеринбурге из магазина изъяли партию гречки, в которой нашли мертвую крысу

Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации

Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из магазина изъяли партию гречки, так как в одной из упаковок покупатели обнаружили мертвую крысу. Торговая точка самостоятельно сняла эту продукцию с реализации. При этом разбирательство будет продолжено.

- Магазин, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, в октябре жители Юго-Западного района пожаловались на нашествие крыс. Грызуны заполонили неубранные контейнерные площадки в районе улицы Серафимы Дерябиной. Горожане были обеспокоены из-за бегающих по улице грызунов, так как неподалеку от их места обитания находится детский сад.