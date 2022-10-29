Жители Юго-Западного района пожаловались на нашествие крыс

Екатеринбуржцы заметили, что во дворах скопился мусор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбуржцы рассказали, что в Юго-Западном районе стало больше крыс. Грызунов можно встретить у контейнерных площадок, на тротуарах. Часто их полчища можно увидеть в районе улицы Серафимы Дерябиной.
- Стоит пройти по двору, как будет чувствоваться вонь от мусора. Грызуны бегают, а рядом детский сад. Управляющие компании берут с жильцов деньги. Но по факту вывозят мусор несвоевременно, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валерия Юмакаева.
Еще летом екатеринбуржцы жаловались на то, что в центре города расплодились крысы. Как ранее объяснял смотритель зоологического музея УрФУ Виктор Сапронов, эти грызуны появляются на антисанитарных участках.
– Это могут быть помойки, квартиры, где царит антисанитария. В благополучном центре есть и старая застройка рядом с набережной. Крысы могли прибежать оттуда - с помойки, со свалки во дворах. Также крысы могут обитать у пунктов общественного питания, если на их помойках царит антисанитария. Там, где есть грязь, там есть и крысы, - отмечал Виктор Сапронов.