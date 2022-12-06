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НовостиОбщество6 декабря 2022 3:59

Жители Екатеринбурга нашли в пакете с гречей крысу

Крупа была куплена в магазине
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС»

Жители Екатеринбурга нашли в пакете с гречей крысу. Крупа была куплена в магазине.

- Купили гречку на Металлургов с сюрпризом, - рассказали горожане в группе во «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».

Напомним, в октябре жители Юго-Западного района пожаловались на нашествие крыс. Грызуны заполонили неубранные контейнерные площадки в районе улицы Серафимы Дерябиной. Горожане были обеспокоены из-за бегающих по улице грызунов, так как неподалеку от их места обитания находится детский сад.