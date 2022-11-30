Под Заречным в столкновении трех легковушек погиб человек

На месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют причины случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Заречным в столкновении трех машин один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Авария произошла днем 30 ноября. Участниками ДТП стали две иномарки и отечественная легковушка.

- Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени, машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За ней ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной. Водитель Lada погиб, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

На месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют причины случившегося и регулируют потоки транспорта.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в массовой аварии с участием четырех легковушек и рейсового автобуса погиб человек, еще двое – пострадали.