Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 13:33

Под Заречным в столкновении трех легковушек погиб человек

В аварии погиб водитель отечественной Lada Kalina
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют причины случившегося

На месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют причины случившегося

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Заречным в столкновении трех машин один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Авария произошла днем 30 ноября. Участниками ДТП стали две иномарки и отечественная легковушка.

- Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени, машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За ней ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной. Водитель Lada погиб, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

На месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют причины случившегося и регулируют потоки транспорта.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в массовой аварии с участием четырех легковушек и рейсового автобуса погиб человек, еще двое – пострадали.