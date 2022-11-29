В Нижнем Тагиле в массовой аварии с участием рейсового автобуса погиб человек

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в массовой аварии с участием четырех легковушек и рейсового автобуса погиб человек, еще несколько человек пострадали. ДТП произошло днем 29 ноября в районе жилого дома № 29 по улице Челюскинцев.

На место происшествия выехали автоинспекторы, которым предстоит выяснить, из-за чего произошло столкновение.

- По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Обстоятельства аварии и количество пострадавших в настоящий момент устанавливаются. Движение в районе места ДТП временно перекрыто для проведения процессуальных действий, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Подписчики паблика «Инцидент. Нижний Тагил» сообщают, что участниками столкновения стали иномарки Skoda Fabia, Hyundai Solaris, Chevrolet.

Обстоятельства аварии и количество пострадавших в настоящий момент устанавливаются. Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил»

Аварией заинтересовалась и региональная прокуратура, которая проведет проверку. В ведомстве рассказали, как случилась авария.

- По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки Hyundai Solaris, после чего BMW откинуло на встречную полосу и на автомобили Chevrolet Niva, Skoda Fabia и автобус, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге в аварии погиб водитель машины Chevrolet Niva, также пострадала 65-летняя пассажирка автобуса и четырехлетний ребенок, которого перевозили в Skoda Fabia.

- Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры, - добавили в ведомстве.