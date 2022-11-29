Прокуратура заинтересовалась массовой аварией в Нижнем Тагиле, в которой погиб человек

В аварии погиб водитель машины Chevrolet Niva. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле прокуратура проведет проверку по факту массовой аварии с участием рейсового автобуса и трех легковушек, в которой погиб человек. Серьезное ДТП произошло днем 29 ноября на улице Челюскинцев.

- По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки Hyundai Solaris, после чего BMW откинуло на встречную полосу и на автомобили Chevrolet Niva, Skoda Fabia и автобус, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В аварии погиб водитель машины Chevrolet Niva, также пострадала 65-летняя пассажирка автобуса и четырехлетний ребенок, которого перевозили в Skoda Fabia.

- Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры, - добавили в ведомстве.