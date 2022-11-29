В Екатеринбурге до января 2023 года перекроют движение по переулку Столярному

Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на этот участок с 12 декабря по 20 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики до января 2023 года перекроют движение по переулку Столярному. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на этот участок с 12 декабря по 20 января.

- Сотрудники АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя» ограничат движение транспорта по Столярному из-за работ по строительству наружных сетей дождевой канализации, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря.

- На участке будут обустраиваться сети водоснабжения для Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса и Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, - говорили в городской администрации.