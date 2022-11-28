В Екатеринбурге на две недели закроют участок улицы Авиационной

Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря.

- На участке будут обустраиваться сети водоснабжения для Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса и Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за реконструкции закроют улицу Степана Разина.

Дорогу закроют рабочие ООО «ГУДСР». Ограничения будут действовать на участке от улицы Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина. При этом объезд будет организован по улице 8 Марта.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.