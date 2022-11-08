В Екатеринбурге закроют улицу Степана Разина

Объезд будет организован по улице 8 Марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта на улице Степана Разина. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2022 года по 15 января 2023 года, сообщает мэрия.

- Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина, - говорится в сообщении.

Дорогу закроют рабочие ООО «ГУДСР». Ограничения будут действовать на участке от улицы Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина. При этом объезд будет организован по улице 8 Марта.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее около дома №71 по улице Степана Разина появился проекционный пешеходный переход. Разметку в ночное время высвечивают проекторы. Однако они не заменяют полностью «зебру». Это проект является пилотным. Такой переход будет работать в тестовом режиме три месяца.