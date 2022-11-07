В Екатеринбурге появился проекционный пешеходный переход

Длина проекционного пешеходного перехода составляет 15 метров. Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения»

В Екатеринбурге около дома №71 по улице Степана Разина появился проекционный пешеходный переход. Разметку высвечивают проекторы. Однако они не заменяют полностью «зебры», а лишь дублируют ее в ночное время.

- Технология впервые применена на улицах уральской столицы – это пилотный объект. Пока проекторы установлены на три месяца – поставщик предоставил их бесплатно, - приводит мэрия слова директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Данила Меркулова.

Длина проекционного пешеходного перехода составляет 15 метров. После пробного периода власти примут решение, будут ли использовать технологию.

В случае положительного ответа, разместить такие современные зебры планируется на перекрестке улиц Чапаева и Большакова, перекрестке улиц 8 Марта и Циолковского и на переходе около дома №9 на улице Гражданская. Эти три участка выбраны из-за того, что рядом с каждым из них находятся социально значимые учреждения.