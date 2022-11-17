В Екатеринбурге из-за падения пассажиропотока хотели закрыть метро

В пандемийном 2020 году пассажиропоток сократился на 80% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга думали о закрытии городского метрополитена из-за падения пассажиропотока в 2020 году, когда пандемия коронавируса была на пике. Об этом заявил заместитель мэра Алексей Бубнов на форуме «Города России 2030».

- Больше всех пассажиров потерял метрополитен, и мы реально рассматривали возможность его закрытия, - приводит его слова 66.RU.

В 2020 году пассажиропоток сократился на 80%. Бубнов признался, что из-за недостатка доходов городские власти не могут модернизировать общественный транспорт. Он отметил, что в последние годы приходилось заниматься выживанием.

Замглавы Екатеринбурга заявил, что пассажиропоток до сих пор не восстановлен. По отношению к 2019 году в метро не хватает 10-15% людей, в автобусах – 10%, а в трамваях – 13% пассажиров.

Ранее стало известно, что Екатеринбург занял третье место по качеству общественного транспорта в рейтинге российских городов. При этом в 2021 году столица Урала занимала первое место.