Екатеринбург вошел в тройку городов с лучшим общественным транспортом

Авторы рейтинга учитывали цены на проезд и физическую доступность транспорта для горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял третье место по качеству общественного транспорта в рейтинге российских городов. Его составила компания SIMETRA.

В 2022 году список возглавила Пермь. На втором месте находится Новокузнецк. При этом в 2021 году Екатеринбург возглавлял рейтинг городов с лучшим общественным транспортом. На втором месте была Пермь, а на третьем – Казань.

Авторы рейтинга учитывали цены на проезд и физическую доступность транспорта для горожан, комфорт и удобство, а также функциональность сети, ее безопасность и устойчивость развития.

В 2020 году Екатеринбург был лидером по качеству общественного транспорта среди российских городов. Тогда столица Урала 73,5 балла из 100 возможных.