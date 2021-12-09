Екатеринбург назвали городом с лучшим общественным транспортом

Екатеринбург уже возглавлял этот рейтинг в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал городом с лучшим общественным транспортом в России. Он занял первое место в рейтинге компании Simetra.

В рейтинг вошли 76 городов. Их оценивали по 51 показателю. В том числе аналитики оценивали физическую и ценовую доступность транспорта. Также они учитывали эффективность транспортной системы, комфорт, удобство, безопасность и устойчивость развития.

Второе место в рейтинге заняла Пермь, третье – Казань, а четвертое – Ижевск. Лидеру таблицы – Екатеринбургу аналитики присвоили 74,6 из 100 баллов. При этом по ценовой доступности столица Урала получила 79,7 балла, по комфорту и удобству – 87,3, по эффективности сети – 70,6, по физической доступности – 76,8, а по безопасности и устойчивости развития – 58 баллов.

В 2020 году Екатеринбург также был лидером по качеству общественного транспорта среди российских городов. Тогда столица Урала 73,5 балла из 100 возможных.