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Екатеринбург стал лучшим по качеству общественного транспорта

Трамвайная сеть оказалась самой протяженной
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Общественному транспорту Екатеринбурга дали высокую оценку

Общественному транспорту Екатеринбурга дали высокую оценку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал лидером по качеству общественного транспорта. К такому мнению пришли специалисты компании Simetra, рассмотревшие 60 транспортных систем, исключая Санкт-Петербург и Москву.

Уральская столица набрала 73,5 балла из 100 возможных, после чего заняла 1 место. Эксперты оценили самую протяженную трамвайную ветку – 80,6 километра, тарифное меню, привязанное к Е-карте, а также комфортность транспорта, оцененное в 19,5 баллов.

На данный момент, как отмечено в рейтинге, 451 из 456 трамваев, а также 232 из 238 троллейбусов исправны, и выходят на линию. Их средний возраст не превышает 17 лет. Средний возраст автобусов снижается и на момент исследования составлял 8,3 года.

Также в исследовании отмечено, что в 2021 году начнет действовать трамвайная ветка, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму.