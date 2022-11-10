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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:12

Суд оставил под арестом зампрокурора Ленинского района

Илью Загайнова обвиняют в получении взятки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату зампрокурора

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату зампрокурора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил под арестом зампрокурора Ленинского района. Илью Загайнова обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (Получении взятки).

- Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга И.Загайнова. В удовлетворении апелляционной жалобы защиты отказано, - рассказали в пресс-службе суда.

Как ранее «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник, Илья Загайнов получил взятку в размере 2,5 миллионов рублей через почтомат. Его задержали 26 сентября, а спустя два дня арестовали до конца декабря. Зампрокурору грозит до 15 лет лишения свободы.