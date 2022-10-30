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НовостиПроисшествия30 октября 2022 9:15

Раскрыты подробности задержания зампрокурора Ленинского района

Илья Загайнов получил 2,5 миллиона рублей за покровительство для фигуранта уголовного дела
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
До 26 декабря он будет в СИЗО

До 26 декабря он будет в СИЗО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов получил взятку в размере 2,5 миллионов рублей через почтомат. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Юриста задержали 26 сентября, а спустя два дня арестовали до конца декабря.

- Загайнов хотел вывести из под статьи фигуранта уголовного дела о коррупции. Деньги для него оставили в ящике почтомата, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Ранее Следственный комитет заявлял о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки». Илье Загайнову грозит до 15 лет лишения свободы.

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