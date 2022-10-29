Суд арестовал зампрокурора Ленинского района, обвиняемого в получении взятки

Раньше Загайнов занимал пост в Пышминском, а также Артинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, Илья Загайнов получил 2,5 миллиона рублей. Но сотрудники ФСБ задержали его. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Зампрокурора будет под стражей до 26 декабря.

- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и управлением ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 28 октября, зампрокурора задержали сотрудники ФСБ при получении крупной суммы, около двух миллионов рублей. Как позже уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета, силовики выясняли обстоятельства произошедшего и устанавливали доказательства вины зампрокурора. А также они добавили, что ему грозит заключение до 15 лет лишения свободы.

Как предполагалось ранее, Загайнову предъявят обвинение в получении взятки. Известно, что раньше Илья Загайнов занимал пост заместителя прокурора в Пышминском и Артинских районах.

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