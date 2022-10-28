Пока силовики не подтверждают информацию

В Екатеринбурге ФСБ задержала заместителя прокурора Ленинского района Илью Загайнова. Об этом «КП» - Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Ожидается, что Загайнову предъявят обвинение по статье 290 УК «Получение взятки».

- Его хлопнули за взятку, там было около двух миллионов рублей, - пояснил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области и Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.

Известно, что ранее Илья Загайнов занимал пост заместителя прокурора в Пышминском и Артинских районах.