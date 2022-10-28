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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:59

Стали известны подробности задержания зампрокурора Ленинского района

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Завтра ему изберут меру пресечения

Завтра ему изберут меру пресечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель прокурора Ленинского района Илья Загайнов задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

- Органами ФСБ России, СУ СК России по Свердловской области при содействии прокуратуры проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным источника «КП» - Екатеринбург», Загайнов получил 2,5 миллиона рублей. 29 октября ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте юриста.

- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и Управлением ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Зампрокурора грозит до 15 лет лишения свободы.