Стали известны подробности задержания зампрокурора Ленинского района

Завтра ему изберут меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель прокурора Ленинского района Илья Загайнов задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

- Органами ФСБ России, СУ СК России по Свердловской области при содействии прокуратуры проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным источника «КП» - Екатеринбург», Загайнов получил 2,5 миллиона рублей. 29 октября ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте юриста.

- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и Управлением ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Зампрокурора грозит до 15 лет лишения свободы.