В Свердловской области зафиксировали землетрясение

Землетрясение оценили в 3,6 балла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Свердловской области произошло землетрясение. Это следует из данных Международной системы мониторинга (МСМ).

Землетрясение оценили в 3,6 балла. Оно случилось 27 октября в полночь между Серовом и Сосьвой.

Ранее землетрясение в Свердловской области заметили 10 октября. Движение почвы зарегистрировали недалеко от Каменска-Уральского. Землетрясение было мощностью 3,3 балла. А в июне сейсмическую активность в 3,3 балла зафиксировали в районе перевала Дятлова.