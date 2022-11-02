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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:50

В Свердловской области зафиксировали землетрясение

Оно произошло между Серовом и Сосьвой
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Землетрясение оценили в 3,6 балла

Землетрясение оценили в 3,6 балла

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Свердловской области произошло землетрясение. Это следует из данных Международной системы мониторинга (МСМ).

Землетрясение оценили в 3,6 балла. Оно случилось 27 октября в полночь между Серовом и Сосьвой.

Ранее землетрясение в Свердловской области заметили 10 октября. Движение почвы зарегистрировали недалеко от Каменска-Уральского. Землетрясение было мощностью 3,3 балла. А в июне сейсмическую активность в 3,3 балла зафиксировали в районе перевала Дятлова.