На Урале произошло землетрясение

Землетрясение было мощностью 3,3 балла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области произошло землетрясение. Об этом сообщает сайт Международной системы мониторинга.

Специалисты заметили движение почвы 10 октября недалеко от Каменска-Уральского. Землетрясение было мощностью 3,3 балла.

Ранее землетрясение в 3,3 балла зарегистрировали в июне 2022 года в районе перевала Дятлова. При такой силе в квартирах начинают раскачиваться люстры под потолком, а также двери и комнатные растения. Специалисты связывали движение почвы с разломами, которые пролегают под уральскими горами.

А одно из самых сильных землетрясений в Свердловской области произошло в 1914 году. Эпицентр тогда находился в районе Первоуральска, но толчки мощностью 6,5 баллов почувствовали в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.