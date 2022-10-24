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Спорт24 октября 2022 14:54

Уральский боец Петр Ян заработал на турнире UFC 280 больше 250 тысяч долларов

Несмотря на поражение, россиянин получит солидный гонорар от промоушена
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Для Петра Яна это поражение стало четвертым в профессиональной карьере

Для Петра Яна это поражение стало четвертым в профессиональной карьере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен гонорар Петра Яна, который выступил на UFC 280 и проиграл раздельным решением судей американскому бойцу Шону О’Мэлли.

Информационный портал Totalsportal.com сообщает, что уралец получит $ 210 тысяч гарантированным гонораром + $ 10 тысяч рекламным бонусом, а также $ 50 тысяч за «Бой вечера».

Напомним, что для Петра Яна это поражение стало четвертым в профессиональной карьере. Большинство фанатов смешанных единоборств раскритиковали судейский корпус UFC.

Высказался по поводу боя и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

- Как обычно, не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе, - написал Кадыров в своих социальных сетях.