Уральский боец Петр Ян заработал на турнире UFC 280 больше 250 тысяч долларов

Для Петра Яна это поражение стало четвертым в профессиональной карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен гонорар Петра Яна, который выступил на UFC 280 и проиграл раздельным решением судей американскому бойцу Шону О’Мэлли.

Информационный портал Totalsportal.com сообщает, что уралец получит $ 210 тысяч гарантированным гонораром + $ 10 тысяч рекламным бонусом, а также $ 50 тысяч за «Бой вечера».

Напомним, что для Петра Яна это поражение стало четвертым в профессиональной карьере. Большинство фанатов смешанных единоборств раскритиковали судейский корпус UFC.

Высказался по поводу боя и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

- Как обычно, не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе, - написал Кадыров в своих социальных сетях.