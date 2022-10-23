Рамзан Кадыров поддержал Петра Яна после скандального поражения на UFC 280

Большинство фанатов смешанных единоборств раскритиковали судейский корпус UFC за их вердикт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко вступились за уральского бойца Петра Яна после его поражения на UFC 280.

Сегодня ночью уральский боец Петр Ян из команды «Архангел Михаил» потерпел сенсационное поражение от «розового пуделя» Шона О’Мэлли. Ян доминировал практически на протяжении всего поединка. Статистика говорит сама за себя: 85 ударов против 76, 6 тейкдаунов против 0 и 6 минут полного контроля соперника в борьбе против 2 секунд у О’Мэлли.

Фото: UFC/Getty Images

Для Петра, который в апреле этого года не смог завоевать пояс чемпиона, было принципиально важно победить и реабилитироваться за обидное поражение Алджамейну Стерлингу.

Однако, судьи решили судьбу поединка иначе и отдали победу американцу. Это вызвало шок даже у самого О’Мэлли.

- Нужно пересмотреть бой, - сказал он сразу после боя.

Фото: UFC/Getty Images

В любом случае, надо отдать дань уважения обоим спортсменам. Их бой признали лучшим за вечер, а, значит, парни получат дополнительные бонусы к гонорару по 50 000 долларов.

Тем не менее, большинство фанатов смешанных единоборств раскритиковали судейский корпус UFC за их вердикт.

За уральского бойца заступились Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высказался по поводу боя и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

- Завершился очередной вечер боев UFC 280 в Абу-Даби. Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но, как обычно, не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира с этим не согласны. Пётр, ты всё равно лучший в своём весе!, - написал Кадыров в своих социальных сетях.

Фото: UFC/Getty Images

Боец без правил Александр Емельяненко и вовсе назвал это решение политическим, поскольку в UFC не хотят видеть русского чемпиона.

- Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд, - заявил боец без правил в своем telegram-канале.

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